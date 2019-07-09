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Наполи сегодня может объявить о трансфере Хамеса

10:23 75 Читати українською
Наполи сегодня может объявить о трансфере Хамеса
Хамес Родригес / ФК Бавария

Полузащитник Реала Хамес Родригес может сегодня перейти в Наполи.

Сегодня, 9 июля, Наполи может объявить о переходе полузащитника мадридского Реала Хамеса Родригеса, сообщает Marca.

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Спортивный директор "партенопейцев" Кристиано Джинтоли прибыл в Мадрид для завершения переговоров по 27-летнего колумбийцу.

Единственной проблемой остается формат соглашения. Наполи хочет арендовать футболиста с правом выкупа, тогда как Реал настаивает на полноценном трансфере за 42 млн евро.

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