Наполі приймає Мілан в центральному матчі 28 туру Серії А. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Наполі – Мілан стартує о 21:45 за київським часом. Дивитися гру в прямому етері можна на сервісі MEGOGO.

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Цей матч можна вважати репетицією перед двоматчевим протистоянням Мілана та Наполі в Лізі чемпіонів. Лідери Серії А змушені обійтися без найкращого бомбардира – Осімхен травмований.

Стартові склади команд

Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім, Руй – Замбо-Ангісса, Лоботка, Зєліньскі – Політано, Сімеоне, Кварацхелія.

Запасні: Демме, Ельмас, Гаетано, Голліні, Жуан, Лосано, Марфелла, Ндомбеле, Естігор, Распадорі, Зедадка, Дзербін.

Мілан: Меньян – Калабрія, К'яєр, Томорі, Тео – Беннасер, Тоналі – Діас, Круніч, Леау – Жиру.

Запасні: Адлі, Бакайоко, Балло-Туре, Де Кетеларе, Флоренці, Габбія, Міранте, Оріджі, Побега, Ребіч, Салемакерс, Тетерушану, Чау, Вранкс.