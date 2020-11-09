Головний тренер збірної України U-21 зробив кілька змін у складі перед початком підготовки до листопадових матчів команди.

До остаточного списку молодіжної команди ввійшли 23 гравці, інформує офіційний сайт УАФ. Вже сьогодні, 9 листопада, колектив має зібратись у повному складі та розпочати збір.

Русину терміново потрібно йти в оренду, – Ротань

Три футболісти (Кучерук, Кравчук та Якімець) лише здали тести на COVID-19 і, якщо їхні результати будуть негативними, приєднаються до збірної ввечері.

Цікаво, що в порівнянні з оголошеним складом 29 жовтня, у списку відсутні кілька гравців, зокрема Дмитро Різник (Ворскла), Костянтин Вівчаренко, Георгій Цітаішвілі, Ярослав Надольський, Богдан Білошевський (всі – Динамо), Назарій Муравський, Дмитро Топалов (всі – Маріуполь), Арсеній Батагов (СК Дніпро-1) та Максим Луньов (Зоря).

Після внесених змін склад збірної України U-21 виглядає наступним чином:

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо), Владислав Кучерук (Колос), Анатолій Трубін (Шахтар).

Захисники: Олександр Сирота, Крістіан Біловар (обидва – Динамо), Владислав Дубінчак (СК Дніпро-1), Ігор Снурніцин (Олімпік), Тимур Стецьков, Роман Вантух, Владислав Бабогло (усі – Олександрія), Богдан Мілованов (Спортинг).

Півзахисники: Даніїл Сємілєт (Ворскла), Володимир Бражко (Динамо), Сергій Булеца, Олександр Назаренко (обидва – СК Дніпро-1), Артем Бондаренко (Маріуполь), Георгій Судаков (Шахтар), Володимир Якімець (Львів), Данило Кравчук (Ворскла).

Нападники: Ілля Шевцов (Десна), Данило Сікан (Маріуполь), Микола Кухаревич (Рух), Богдан В’юнник (Шахтар).

Зазначимо, "синьо-жовті" зіграють два заключні поєдинки відбірного турніру Євро-2021 (U-21) – проти Мальти 13 листопада на острові в містечку Та-Калі та проти Північної Ірландії 17 листопада в Ковалівці.

Німеччина хоче натуралізувати форварда молодіжної збірної України – "полювання вже стартувало"