Головний тренер Нанта Антуан Комбуаре втратив одного з ключових гравців перед матчем Ліги Європи з Ювентусом.

Молодий воротар відбив пенальті і помер за кілька хвилин – трагедія відбулась на очах рідного брата

Ігнатіус Ганаго пропустить першу зустріч через жахливу трагедію, яка сталася в його сім’ї. Маленька донька 23-річного гравця померла через хворобу. Нападник відправиться в Камерун, де відбудуться похорони 5-річної дівчинки. Про це повідомяє L'Équipe.

В цьому сезоні Ганаго забив три голи та зробив три результативні передачі у складі "канарок". Нагадаємо, що матч між Ювентусом та Нантом запланований на 16 лютого.

"Господи, краще вже загинути, ніж далі мерзнути": ультрас Шахтаря – від махачу до війни, "Бєркут-Бєркут" і нікчеми з РФ