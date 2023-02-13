Голкіпер Арне Еспіл у помер прямо під час матчу, повідомляє HN. Йому було всього 25 років.

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Еспіл виступав за команду Вінкель Спорт Б на рівні провінційної ліги Західної Фландрії. У суботу (11 лютого) відбувалася чергова гра, а воротар був одним з головних героїв. На 60-й хвилині Еспіл відбив пенальті і зберіг для Вінкеля перевагу 2:1. Втім, через кілька секунд після свого успіху Арне впав на газон у страшних судомах. Бригада швидкої допомоги була поряд і вжила всіх заходів, але серце Еспіла зупинилось дорогою до лікарні. Не допоміг навіть дефібрилятор.

Звичайно, матч не дограли. Молодший брат Еспіла, 20-річний Аарон, сидів на лаві запасних Вінкеля і бачив все жахіття на власні очі.

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