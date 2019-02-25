Нагорняк: Група на чемпіонаті Європи складна, але можемо її пройти

Наставник збірної України U-19 розповів про підготовку команди до еліт-раунду Євро-2019.

"Доводиться грати, по суті, з чистого аркушу, футболістам важко зрозуміти до кінця всі наші вимоги. До того ж, деякі виконавці днями виступали за свої клуби, тому в першому матчі проти ізраїльтян мені важко буде на них розраховувати. Фізично їм ще складно грати на максимумі кожні три дні. Зараз для мене важливо побачити у справі команду, як швидко вона сприйматиме нові вимоги.

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Добре, що перед елітним раундом Євро в нас буде більше часу попрацювати над тактичними заготовками. Але найголовніше – не час, а щоб за збірну України змогли зіграти всі найкращі її футболісти. Тоді й домогтися результату буде набагато легше.

Збірну Сербії, з якою ми зіграємо перший матч на турнірі, ми вже проаналізували, готові й відеоматеріали по супернику. Така сама ситуація з італійцями. Зараз закінчуємо з висновками по збірній Бельгії. Думаю, що хлопці отримають максимум інформації щодо майбутніх опонентів.

Група в нас складна, але я впевнений, що з кожним із суперників можна грати й добиватися результату", – цитує Нагорняка офіційний сайт ФФУ.