Нагорняк: Группа на чемпионате Европы сложная, но можем ее пройти

Наставник сборной Украины U-19 рассказал о подготовке команды к элит-раунду Евро-2019.

"Приходится играть, по сути, с чистого листа, футболистам трудно понять до конца все наши требования. К тому же, некоторые исполнители на днях выступали за свои клубы, поэтому в первом матче против израильтян мне трудно будет на них рассчитывать. Физически им еще сложно играть на максимуме каждые три дня. Сейчас для меня важно увидеть в деле команду, как быстро она будет воспринимать новые требования.

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Хорошо, что перед элитным раундом Евро у нас будет больше времени поработать над тактическими заготовками. Но самое главное – не время, а чтобы за сборную Украины смогли сыграть все лучшие ее футболисты. Тогда и добиться результата будет намного легче.

Сборную Сербии, с которой мы сыграем первый матч на турнире, мы уже проанализировали, готовы и видеоматериалы по сопернику. Такая же ситуация с итальянцами. Сейчас заканчиваем с выводами по сборной Бельгии. Думаю, что ребята получат максимум информации о будущих оппонентов.

Группа у нас сложная, но я уверен, что с каждым из соперников можно играть и добиваться результата", – цитирует Нагорняка официальный сайт ФФУ.