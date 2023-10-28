Бразильський феномен Роналдо чітко для себе визначив, хто повинен отримати приз в цьому році.

"Жодних сумнівів, що "Золотий м'яч" має виграти Ліонель Мессі. На чемпіонаті світу він був фантастичним. Його гра нагадала мені кампанії Пеле та Марадони", – цитує Роналдо видання El Grafico.

Переможець "Золотого м'яча" 2023 року вже визначений – Холанд і Мбаппе програли битву

"Золотий м'яч"-2023 буде вручений 30 жовтня на церемонії в Парижі. Конкурентами Мессі залишаються Ерлінг Холанд, який виграв АПЛ і Лігу чемпіонів з Ман Сіті, та Кіліан Мбаппе, який зі збірною Франції програв Мессі у фіналі ЧС-2022.

Роналдо двічі вигравав "Золотий м'яч". У 1997-му в статусі гравця Інтера та у 2002-му як футболіст Реала.