Бразильский феномен Роналдо четко определил, кто должен получить приз в этом году.

"Никаких сомнений, что "Золотой мяч" должен выиграть Лионель Месси. На чемпионате мира он был фантастическим. Его игра напомнила мне кампании Пеле и Марадоны", – цитирует Роналдо издание El Grafico.

Победитель "Золотого мяча" в 2023 году уже определен - Холанд и Мбаппе проиграли битву

Золотой мяч-2023 будет вручен 30 октября на церемонии в Париже. Конкурентами Месси остаются Эрлинг Холанд, выигравший АПЛ и Лигу чемпионов с Ман Сити, и Килиан Мбаппе, который со сборной Франции проиграл Месси в финале ЧМ-2022.

Роналдо дважды выигрывал "Золотой мяч". В 1997 в статусе игрока Интера и в 2002-м как футболист Реала.