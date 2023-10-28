"Напомнил мне Пеле и Марадону", – Роналдо назвал однозначного фаворита на "Золотой мяч"
12:51 - Читати українською
Бразильский феномен Роналдо четко определил, кто должен получить приз в этом году.
"Никаких сомнений, что "Золотой мяч" должен выиграть Лионель Месси. На чемпионате мира он был фантастическим. Его игра напомнила мне кампании Пеле и Марадоны", – цитирует Роналдо издание El Grafico.
Победитель "Золотого мяча" в 2023 году уже определен - Холанд и Мбаппе проиграли битву
Золотой мяч-2023 будет вручен 30 октября на церемонии в Париже. Конкурентами Месси остаются Эрлинг Холанд, выигравший АПЛ и Лигу чемпионов с Ман Сити, и Килиан Мбаппе, который со сборной Франции проиграл Месси в финале ЧМ-2022.
Роналдо дважды выигрывал "Золотой мяч". В 1997 в статусе игрока Интера и в 2002-м как футболист Реала.
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