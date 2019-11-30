"Мякушко знає, чому не грає", – наставник Алькоркона пояснив, чому українець не потрапляє до основи команди

Головний тренер іспанського Алькоркона Фран Фернандес розповів, чому Сергій Мякушко отримує мало ігрового часу.

"Мякушко ніколи не був твердим гравцем основи. У нього був шанс, як і у інших в команді. Але зараз ми знайшли оптимальний склад, тож тепер не так просто в нього вклинитися, тому що справи у цих гравців йдуть добре.

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Мякушко чудово знає, чому не грає. Він розуміє і працює, щоб отримати шанс знову. Якщо продовжить в тому ж дусі, скоро отримає можливість зіграти", – цитує Фернандеса іспанське видання Marca.

Нагадаємо, Мякушко перейшов у Алькоркон на початку липня цього року. Угода з 26-річним українцем розрахована на один сезон з можливістю продовження ще на три. У поточному сезоні українець провів за міцного середняка Сегунди 7 матчів – востаннє він з’являвся на полі 4 жовтня.

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