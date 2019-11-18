Федецький: Не розумію, чому Шевченко не звертає увагу на Зозулю

Колишній захисник збірної України Артем Федецький оцінив рівень гри "синьо-жовтих" у матчі відбору на Євро-2020 проти Сербії.

"Що стосується хлопців, які замінили основних гравців, то по цій грі хороших слів заслуговує Сидорчук, який вийшов на свій колишній якісний рівень. Кому потрібно додати, то це Шепелєву.

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Відзначив би ефективну гру Яремчука, якого можна сміливо назвати королем штрафного майданчика. Маючи один-два моменти, він їх реалізує. А це говорить про клас нападника. Давно в збірній не було такого форварда, який "кошмарить" захисників. Останнім був Роман Зозуля, який постійно тиснув своєю працездатністю на суперників. Їхній стиль дуже схожий один на одного.

До слова, мені не зрозуміло, чому головний тренер не звертає увагу на Зозулю. Він зараз в хорошій формі і заслуговує виклику в збірну. Але це тільки моя думка, я нікому її не нав'язую. Так, він грає в іспанській Сегунді, яка не поступається нашій Прем'єр-лізі, а в деяких компонентах можливо і сильніша", – цитує Федецького UA-Футбол.

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