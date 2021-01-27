Екс-гравець Карпат та Динамо Сергій Мякушко може повернутись в Україну після поневірянь за кордоном.

Карпати Галич планують підсилити склад Сергієм Мякушком, повідомляє видання Спортивка.

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Повідомляється, що трансфер може відбутись або навесні, або перед початком нового сезону. Втім, можливі термін угоди або сума переходу не називаються.

Зазначимо, що Мякушко наразі виступає за польський Подбескідзе, у складі якого провів 8 матчів, записавши до свого активу 2 голи.

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