Экс-игрок Карпат и Динамо Сергей Мякушко может вернуться в Украину после скитаний за границей.

Карпаты Галич планируют усилить состав Сергеем Мякушко, сообщает издание Спортивка.

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Сообщается, что трансфер может состояться либо весной, либо перед началом нового сезона. Впрочем, возможны срок соглашения или сумма перехода не называются.

Отметим, что Мякушко пока выступает за польский Подбескидзе, в составе которого провел 8 матчей, записав в свой актив 2 гола.

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