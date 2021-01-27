"Він дійсно щасливий. Швед – той, хто заслуговує ці голи і шанси. Нелегко виїхати за кордон, в Бельгію, де інший менталітет. У нього був час адаптуватися до турніру.

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Тепер Мар'ян розуміє, як це повинно бути. Я сподіваюся, що Швед буде продовжувати це робити. Ми добре з ним поговорили. Наша команда добре впоралася", – поділився Де Камарго у коментарі Belgiumsoccer.

Зазначимо, що Мар'ян Швед став героєм матчу, оформивши дубль та асистувавши партнеру, чим допоміг Мехелену вирвати перемогу над Васланд-Бевереном (3:2). Загалом, українець у цьому сезоні провів 10 поєдинків, записавши до свого активу 3 голи та асист.

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