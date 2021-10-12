Збірна Німеччини розбила Північну Македонію та стала першою збірною, яка гарантувала собі путівку на ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу Північна Македонія – Німеччина на "Футбол 24".

Кваліфікація до ЧС-2022, 8-й тур

Група J

Північна Македонія – Німеччина – 0:4

Голи: Хаверц, 50, Вернер, 70, 73, Мусіала, 83

Першу половину команди завершили без голів, хоча Німеччина мала чимало моментів біля воріт Дмітрієвскі. Бундестім вибігла в контратаку, а Мюллєр викотив Хаверцу на порожні ворота. Ближче до кінця зустрічі Вернер пригадав смак забитих голів, оформивши дубль за 3 хвилини. А крапку в зустрічі поставив Мусіала.

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Таким чином, Німеччина набрала 21 очко після 8 зіграних турів та відірвалась від другої Румунії на 13 пунктів. Північна Македонія з 12 заліковими балами залишилась третьою.