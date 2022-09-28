"Були моменти, коли м'яч не летів, коли чудо-сейви були, коли просто не могли влучити в ворота. Я не знаю. Такі моменти складно коментувати. Коли м'яч летить в дев'ятку, а воротар відбиває, то як це можна назвати? Такі моменти бувають. Я вважаю, що наша команда перегравала суперника в усіх компонентах. Але невезіння завадило нам виграти цей матч.

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Скажу чесно: коли вболівальники підтримують нас так, як сьогодні, то просто неможливо грати погано. Після гри ми зробили коло, і я ще раз підійшов до вболівальників, ще раз їм поаплодував. Настільки класно, коли люди не просто приходять і дивляться футбол, а приходять і вболівають.

Я бачив, як очі наших вболівальників горіли нашою грою, нашим результатом. Це багато чого варте. Хочу подякувати всім вболівальникам. Так, як ви сьогодні вболівали, це дуже приємно. Дякую", – сказав Мудрик у коментарі УАФ.

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