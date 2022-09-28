Напередодні зустрічі України та Шотландії у Кракові екс-гравець нашої збірної зразка перших скликань святкував свій день народження. Однак подарунка від нинішнього покоління синьо-жовтої команди Юрій Дудник так і не дочекався.

Зірка запорізького Металурга та львівських Карпат зауважує: розчарував лише результат, а не гра. У розмові з Футбол 24 Юрій Володимирович відзначає потенціал головної команди країни та зізнається, що не бачить альтернативи Олександру Петракову.

– Коли грає наша збірна, я завжди розраховую на перемогу і гарний настрій, незалежно від обставин. І всі підстави для цього є – у нас дуже сильна команда. Як на мене, вчорашній результат – це непорозуміння. Шотландія просто використала свої козирі. Особливо у поєдинку минулого тижня, коли вдало зіграла на стандартах і переграла нас на другому поверсі. А забий вчора Ярмоленко на початку? Все склалося б по-іншому.

– Ярмоленко не забив, як і Довбик та інші. Вам не здалося, що у позиційній грі наша команда не мала чіткого плану, як розкривати дисципліновану оборону суперника?

– Ми діяли першим номером, але шотландці чудово виглядали. Думаю, і план був, і моменти були. Все ж ми доходили до воріт, нагоди мали. У нас просто тенденція така – применшувати силу суперника. Усі вважають, що ми на голову сильніші. Так, у нас потужна збірна, але й Шотландія продемонструвала рівень. Можливо, нам не вистачило Зінченка з його останнім пасом. Проте в цілому ми дуже добре виглядали. Мені гра сподобалася.

– Одне з головних зауважень до тренерського штабу – відсутність своєчасних замін. В Олександра Петракова є на це пояснення – важке поле та погодні умови могли ускладнити адаптацію нових гравців.

– Говорити можна різне, але там, на бровці, перебуває Олександр Петраков. Як можна йому щось радити? Він бачить гру наживо, ми ж дивимося по телевізору і не володіємо ситуацією. Тренер так вирішив, він – голова цієї збірної. Якби Яремчук, який вийшов на заміну, забив, то усі б писали зовсім інше.

– Цього не сталося і у такому разі відповідальність несе тренер. Цей тренерський штаб вичерпав себе?

– Ми не виконали завдання, першими не фінішували – це факт. Проте ми не знаємо його стосунків з хлопцями у колективі. Вирішити, що робити далі, повинні в УАФ. Однак у мене напрошується питання: а у нас є реальний кандидат на заміну? Писали про Реброва, та він має зараз роботу в Еміратах. Хто ще? Мені здається, що просто немає з кого обирати.

– Результату ми не досягли. Як щодо самого малюнку гри?

– Якщо брати до уваги весь цикл роботи Петракова, то, мабуть, за кількістю нереалізованих моментів ми перевершили усіх. Згадайте навіть нічию з Казахстаном та інші прикрі втрати очок. У нас завжди багато моментів, які ми не реалізовуємо. Можливо, удачі не вистачило, не пощастило. Виняток – гра на виїзді з Шотландією, де ми нічого не створили. А у всіх інших матчах – безліч моментів.

– Чимало вболівальників вже із ностальгією згадують роботу у збірній Андрія Шевченка. Можете порівняти тодішню та нинішню команди?

– У Шевченка більше авторитету та регалій. Це ключова різниця. Але на кожному етапі збірна виглядала непогано: і тоді, і зараз. Пригадайте хоча б період Олега Блохіна. Давав результат – усі хвалили. Щось не виходило – отримував порцію критики. Потенціал нашої збірної великий, треба його реалізувати.

– Критики у пресі зазвичай достатньо. Хто для вас відкрився у національній команді з позитивного боку?

– Данило Ігнатенко чудово виглядав. Думаю, він не лише мені сподобався. Важливо те, що Ігнатенко тільки проводить свої перші поєдинки, згодом він має ще додати. Відзначу Олександра Піхальонка за попередніми матчами. Не злякався Сашко Тимчик і давав швидкість на фланзі. Довбик – не відкриття, це вже реалії. Артем – сильний нападник. Висловлю власну думку: можливо, два нападники вчора могли б принести більше користі. Але повторюся – фінальне рішення ухвалює головний тренер. Як би там не було, у нашої збірної є майбутнє і воно хороше.

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