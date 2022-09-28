"Были моменты, когда мяч не летел, когда чудо-сейвы были, когда просто не могли поразить ворота. Я не знаю. Такие моменты сложно комментировать. Когда мяч летит в девятку, а вратарь отбивает, то как это можно назвать? Такие моменты бывают. Я считаю, что наша команда переигрывала соперника во всех компонентах. Но невезение помешало нам выиграть этот матч.

Петраков должен уйти – ставка на результат не сыграла, уровень футбола падает, истерическая изюминка приелась

Скажу честно: когда болельщики поддерживают нас так, как сегодня, просто невозможно играть плохо. После игры мы сделали круг, и я еще раз подошел к болельщикам, еще раз им поаплодировал. Настолько классно, когда люди не просто приходят и смотрят футбол, а приходят и болеют.

Я видел, как глаза наших болельщиков горели нашей игрой, результатом. Это многое стоит. Хочу поблагодарить всех болельщиков. Так, как вы сегодня болели, это очень приятно. Спасибо", – сказал Мудрик в комментарии УАФ .