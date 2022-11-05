За підсумками голосування у соцмережах донецького Шахтаря найкращим футболістом команди у жовтні було визнано півзахисника Михайла Мудрика, повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних".

Шахтар готовий запропонувати Мудрику покращений контракт – представники гравця проти угоди

21-річний вінгер переміг з рекордним відривом: на його підтримку висловились 12 367 осіб. Друге місце в опитуванні посів Георгій Судаков (862 голоси). Загалом участь у голосуванні взяли 14 149 користувачів.

Топ-4 гравці Шахтаря у жовтні за результатами голосування вболівальників:

Михайло Мудрик – 87,4%

Георгій Судаков – 6,1%

Данило Сікан – 4,3%

Артем Бондаренко – 2,2%

Нагадаємо, у жовтні Мудрик виходив у стартовому складі в усіх 7 матчах команди, забив 5 м’ячів і віддав 4 гольові передачі. До слова, найкращим гравцем місяця у вересні вболівальники також назвали Мудрика.

Шахтар визначився з ціною за Мудрика – журналіст озвучив стартову суму та 7 топ-клубів, які хочуть підписати українця