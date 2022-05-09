"Ожидал этого момента, хотелось вернуться к тренировкам в общей группе. Все хорошо, большое спасибо нашим врачам, тренеру по физподготовке. Они помогли мне поскорее восстановиться.

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В Словении все на самом высоком уровне, есть необходимые условия для тренировок и подготовки к матчу. Что касается вечерней двусторонней игры, то это обычное дело, еще одна тренировка. В футбол играть всегда лучше, чем тренироваться", – цитирует Мудрика официальный сайт УАФ.

Напомним, свой первый спарринг сборная Украины проведет в среду, 11 мая, против Борусии М. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени. Поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Шотландии "сине-желтые" сыграют 1 июня. Победитель сойдется в дуэли со сборной Уэльса.

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