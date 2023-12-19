Ребров оцінив шанси Зінченка на титул АПЛ – тренер збірної України назвав головних претендентів на трофей
Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що надто рано говорити про чемпіонство Арсенала.
"В АПЛ дуже важливий цей період взимку. Дуже велике навантаження на гравців: Ліга чемпіонів, один або два Кубки.
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Зараз дуже багато матчів, і важливо, як команда пройде цей період. А потім можна казати, чи претендує Арсенал на перемогу у чемпіонаті. Я вважаю, що про це говорити дуже рано.
Тоттенхем показує дуже гарну гру. Той же Манчестер Сіті. Думаю, що між цими трьома клубами буде реальна боротьба за чемпіонство", – цитує Реброва VBET Ukraine.
Нагадаємо, нині Арсенал очолює турнірну таблицю АПЛ. Команда Олександра Зінченка має у своєму активі 39 турнірних пунктів після 17 зіграних матчів.
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