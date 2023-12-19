"В АПЛ дуже важливий цей період взимку. Дуже велике навантаження на гравців: Ліга чемпіонів, один або два Кубки.

Ребров дав пораду Циганкову і Довбику – тренер збірної України оцінив сенсаційний сезон Жирони

Зараз дуже багато матчів, і важливо, як команда пройде цей період. А потім можна казати, чи претендує Арсенал на перемогу у чемпіонаті. Я вважаю, що про це говорити дуже рано.

Тоттенхем показує дуже гарну гру. Той же Манчестер Сіті. Думаю, що між цими трьома клубами буде реальна боротьба за чемпіонство", – цитує Реброва VBET Ukraine.

Нагадаємо, нині Арсенал очолює турнірну таблицю АПЛ. Команда Олександра Зінченка має у своєму активі 39 турнірних пунктів після 17 зіграних матчів.

"Трубін був капризним, як і Мудрик": Сергій Краковський – про Дніпро 80-х, найкращих кіперів і 38 днів в окупації