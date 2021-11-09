Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик назвав головних жартівників у донецькй команді і свого кумира, грою якого надихається.

"Беру приклад з Кріштіану Роналду. Він приклад того, як потрібно йти до своєї мети, працювати над собою і що з цього може вийти.

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У Шахтарі з усіма намагаюся спілкуватися, бо це досвідчені та сильні футболісти. Коли хтось зі старших підказує, намагаюся максимально до цього прислухатися. Розумію, що у їхніх словах є підказки, які мені потрібні.

Можуть і напхати – це частина футболу. Нормально до цього ставлюся, пиханина може бути і по ділу: за бутси або як треба було зіграти.

Серед найбільших жартівників виділив би Марлоса, Кривцова та Шевченка (Олексія, – прим.). З ними завжди весело. Жартувати з них? Потрібен підходящий момент, аби не ляпнути казна-що", – сказав Мудрик у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, у поточному сезоні Михайло провів за Шахтар 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 5 результативних передач.

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