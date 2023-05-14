"Немає сенсу зосереджуватися лише на питанні телепулу чи будь-яких інших негативних моментах. Було багато позитивних вражень, колеги з УПЛ щиро намагалися розв'язати ситуацію. Тобто це не та історія, де все було погано. Було багато позитивних моментів, між нами та УПЛ не було напруження, і всі розуміли причини нашого рішення.

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Але, на жаль, зусиль УПЛ і деяких окремих клубів виявилось замало для створення єдиного пулу. Для цього необхідна консолідація та загальне бачення всіх учасників, нині ситуація інша. Якщо говорити про рейтинги, то матчі УПЛ зібрали хорошу аудиторію на каналах і платформі. У нас був Шахтар – один із двох провідних клубів країни; право показувати їхні матчі є суттєвою перевагою. Але й інші клуби мають своїх відданих глядачів, які завжди приходили дивитися матчі улюблених команд.

Єдиний пул збільшив би можливості монетизації УПЛ. Ми розуміли, наскільки важливо було зібрати всі клуби разом, і тому пішли на низку суттєвих компромісів. Такі умови, зазвичай, не пропонують при купівлі прав на трансляцію, але ми пішли на це в бажанні підтримати лігу та клуби. По-перше, ми ухвалили безпрецедентне рішення: всі доходи від реалізації міжнародних прав на трансляцію УПЛ мали розділитися між учасниками чемпіонату. По-друге, клуби могли розміщувати на рекламних бордах своїх спонсорів, що також було додатковим джерелом доходу для них.

Але навіть із такими умовами нам не вдалося об'єднати всі клуби. А такий продукт, своєю чергою, перестав бути цікавим для інвесторів, адже частина матчів просто не входила в потенційний пакет. Це додало значних труднощів. По-перше, ви не є стовідсотковим мовником УПЛ, коли деякі клуби не хочуть виходити в ефір на каналах із якихось причин. По-друге, ці інші клуби мали свої майданчики для трансляцій, і деякі спонсори воліли працювати не з нами. Присутність усіх команд УПЛ відкрила би більше перспектив для нашого комерційного відділу.

Ми повинні утриматися від того, щоб лізти в голови тим, хто не хотів транслювати свої матчі на Setanta Sports. Це не наша відповідальність. Ми купили права, і ця суперечка більше стосується ліги та її учасників. Ми дотримуємося наявних правил, і нам із самого початку й досі не зрозуміло, що саме не влаштовувало ці клуби.

Щодо ціни. Ми брали участь у тендері – наша пропозиція була кращою за інші. Плюс, як було сказано, клуби отримали низку безпрецедентних можливостей: дохід від продажу міжнародних прав, розміщення своїх спонсорів тощо. Потенційний прибуток від цієї угоди, на наш погляд, був прийнятним.

Які умови співпраці з УПЛ у новому сезоні були б прийнятними? Для початку добре було б мати гарантії, що ми купуємо права на трансляцію всіх матчів УПЛ", – цитує Пруідзе Детектор медіа.

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