Головний тренер збірної Мальти Мікеле Марколіні висловився щодо поєдинку проти України у відборі на Євро-2024.

"За винятком останнього матчу, проти Північної Македонії, збірна України використовувала одну й ту саму схему. Це свідчить про те, що суперник має чітко визначений стиль гри, з яким нашій команді доведеться боротися.

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Зараз ситуація інша, ніж перед нашою попередньою зустріччю. Тоді в України тільки-но з'явився новий тренер, який не мав багато часу на реалізацію своїх думок.

Я очікую на іншу гру. Нам варто адаптуватися до нової збірної України. Ми розуміємо, що суперник б'ється з Італією за друге місце в групі. Це додає нашій зустрічі важливості, оскільки її результат матиме безпосередній вплив на турнірну таблицю", – цитує Марколіні офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, дуель між Мальтою та Україною відбудеться вже сьогодні, 17 жовтня. Початок зустрічі о 21:45.

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