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"Може, колись знову будемо з Росією братніми народами, але я в це не вірю", – Маркевич зробив відверту заяву

20:31 344 Читать на русском
"Може, колись знову будемо з Росією братніми народами, але я в це не вірю", – Маркевич зробив відверту заяву
Мирон Маркевич / соцмережі

Відомий український тренер Мирон Маркевич висловив свою думку щодо перспектив стосунків між Україною та Росією.

"Зараз я в Росії ніколи б не став працювати. Футболістів і тренерів знають, їх помічають. Я ж теж міг поїхати в Росію, мене давно запрошували. Але зараз це просто нереально. Тому що у нас йде війна. Скільки хлопців загинуло. Від цього нікуди не дінешся.

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Зараз було б неправильно там працювати. Можливо, це колись все зміниться. Знову будуть, як то кажуть, "братні народи" ... Але я в це не вірю. Особливо зараз. Росія зараз та країна, яка мені байдужа", – сказав Маркевич у програмі Вацко Light.

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Теги
Росія Росія Україна Україна Росія Мирон Маркевич
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