Мойзе Кін може отримати місце в стартовому складі збірної Італії

Нападник Ювентуса та збірної Італії Мойзе Кін є фаворитом на місце травмованого К'єзи.

Федеріко К'єза отримав пошкодження і пропустить наступний матч збірної Італії. Найбільш вірогідним варіантом заміни є юний Мойзе Кін, повідомляє Football Italia.

Ювентус розгромив Удінезе – юний Кін оформив дубль

Окрім К'єзи пошкодження отримали Інсіньє та Флоренці, тому Кін залишається чи не єдиним варіантом на позицію лівого вінгера. Вундеркінд вже встиг дебютувати у формі національної збірної в товариському матчі проти збірної США.

К'єза отримав травму на тренуванні

Нагадаємо, що збірна Італії зустрінеться з Фінляндією 23 березня о 21:45.