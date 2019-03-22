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Мойзе Кін може отримати місце в стартовому складі збірної Італії

15:50 85 Читать на русском
Мойзе Кін може отримати місце в стартовому складі збірної Італії
Мойзе Кін / Guardian

Нападник Ювентуса та збірної Італії Мойзе Кін є фаворитом на місце травмованого К'єзи.

 

Федеріко К'єза отримав пошкодження і пропустить наступний матч збірної Італії. Найбільш вірогідним варіантом заміни є юний Мойзе Кін, повідомляє Football Italia.

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Окрім К'єзи пошкодження отримали Інсіньє та Флоренці, тому Кін залишається чи не єдиним варіантом на позицію лівого вінгера. Вундеркінд вже встиг дебютувати у формі національної збірної в товариському матчі проти збірної США.

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Нагадаємо, що збірна Італії зустрінеться з Фінляндією 23 березня о 21:45.

Теги
Євро-2020 Італія - Фінляндія Італія Італія Мойзе Кін Мойзе Кін
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