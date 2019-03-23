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Моутінью: Потрібно похвалити воротаря збірної України

09:45 2006 Читать на русском
Моутінью: Потрібно похвалити воротаря збірної України
Жоау Моутінью проти Караваєва / Соцмережі

Хавбек збірної Португалії Жоау Моутінью прокоментував результат матчу проти збірної України.

 

"Потрібно похвалити воротаря, який зробив стільки сейвів. Якби нам вдалося забити, захист суперника міг розкритися трохи більше, оскільки він діяв дуже низько. Нам не вдалося так зробити, і вони продовжували оборонятися і контратакувати.

Португалія – Україна – 0:0 – відеоогляд матчу

На жаль, нам не вдалося забити, але потрібно думати про наступний матч, він не менш важливий", – передає слова Моутінью Динамоманія.

До слова, підопічні Андрія Шевченка в гостях змогли вистояти проти збірної Португалії у 1 турі кваліфікації на Євро-2020. Матч закінчився з рахунком 0:0.

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Теги
Збірна України Євро-2020 Португалія - Україна Україна Україна Жоау Моутінью Жоау Моутінью
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