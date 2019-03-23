Моутинью: Нужно похвалить вратаря сборной Украины

Хавбек сборной Португалии Жоау Моутинью прокомментировал результат матча против сборной Украины.

"Нужно похвалить вратаря, который сделал столько сейвов. Если бы нам удалось забить, защита соперника могла раскрыться немного больше, поскольку она действовала очень низко. Нам не удалось так сделать, и они продолжали обороняться и контратаковать.

Португалия – Украина – 0:0 – видеообзор матча

К сожалению, нам не удалось забить, но нужно думать о следующем матче, он не менее важен", – передает слова Моутинью Динамомания.

К слову, подопечные Андрея Шевченко в гостях смогли выстоять против сборной Португалии в 1 туре квалификации на Евро-2020. Матч закончился со счетом 0:0.

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