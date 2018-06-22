Моурінью Росії: Радійте, але Єгипет кращий за Саудівську Аравію, а Уругвай сильніший за Єгипет

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью висловив власну думку щодо матчу між Росією та Саудівською Аравією.

"Перед матчем ми говорили про те, що росіяни були налаштовані песимістично. І після однієї гри немає приводу бути надзвичайно оптимістичними.

Росія – Саудівська Аравія – 5:0 – відео голів

Радійте, це хороша перемога, хороший рахунок. Голи можуть зіграти важливу роль у вигляді різниці м'ячів. Але враховуйте, що саудівська команда виглядала жахливо.

Збірна Єгипту краща за саудійців. А команда Уругваю сильніша за єгиптян", – цитує португальця RT.