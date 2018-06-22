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Моурінью Росії: Радійте, але Єгипет кращий за Саудівську Аравію, а Уругвай сильніший за Єгипет

15 червня 06:00 2274 Читать на русском
Моурінью Росії: Радійте, але Єгипет кращий за Саудівську Аравію, а Уругвай сильніший за Єгипет
Жозе Моурінью / Фото: Eurosport

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью висловив власну думку щодо матчу між Росією та Саудівською Аравією.

"Перед матчем ми говорили про те, що росіяни були налаштовані песимістично. І після однієї гри немає приводу бути надзвичайно оптимістичними.

Росія – Саудівська Аравія – 5:0 – відео голів

Радійте, це хороша перемога, хороший рахунок. Голи можуть зіграти важливу роль у вигляді різниці м'ячів. Але враховуйте, що саудівська команда виглядала жахливо.

Збірна Єгипту краща за саудійців. А команда Уругваю сильніша за єгиптян", – цитує португальця RT.

ЧС-2018 1 тур

Росія - Саудівська Аравія: Четвер 14 червня 2018

Росія
Матч завершено
5 : 0
Саудівська Аравія
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Теги
ЧС 2018 Росія Росія Росія - Саудівська Аравія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Єгипет Єгипет Уругвай Уругвай
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