Ліга конференцій 2021/22, раунд плей-офф кваліфікації. Перші матчі

КуПС – Уніон Берлін – 0:4

Голи: Авоньї, 7, 31, Крузе, 29, Фогльзаммер, 90+3

Ракув – Гент – 1:0

Гол: Нєвуліс, 64

Флора – Шемрок Роверс – 4:2

Голи: Зеньов, 13, Міллер, 27, 87 Саппінен – Берк, 44, Скейлс, 86

Рига – Лінкольн Ред Імпс – почався о 20:00

Трабзонспор – Рома – почався о 20:30

Андерлехт – Вітесс – почався о 21:00

Ренн – Русенборг – почався о 21:00

Сівасспор – Копенгаген – почався о 21:00

Фейєнорд – Ельфсборг – почався о 21:00

Пасуш де Феррейра – Тоттенхем – початок о 21:30

Берлінський Уніон продемонстрував Ворсклі, як потрібно грати проти КуПС. Ще у першому таймі фіни отримали у свої ворота 3 м'ячі – дубль оформив нігерієць Тайво Авоньї, який записав до свого активу ще й результативний пас на Макса Крузе. По перерві німці заспокоїлися, обмежившись лише одним голом в ендшпілі поєдинку. 4:0 – лише диво завадить Уніону вийти в груповий турнір. КуПС, який пройшов три раунди Ліги конференцій, схоже, зупиниться за крок від мрії.

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Гент на виїзді зустрічався з Ракувом – віце-чемпіоном Польщі. Роман Безус залишився у запасі "буйволів". Перший тайм завершився без голів, а на екваторі другої половини гри поляки відкрили рахунок. Безус вийшов рятувати становище, але Гент так і не зумів відновити рівновагу. Все вирішиться за тиждень у Бельгії – Безус і Ко ризикують залишитися без єврокубків.

Флора ще в першому таймі двічі забила у ворота Шемрок Роверс. Один з голів за естонську команду записав до свого активу Сергій Зеньов, відомий за виступами у львівських Карпатах. Втім, ще до перерви ірландці скоротили відставання і сподівалися бодай на нічию. Проте в другому таймі Зеньов оформив асист на Саппінена, відновивши комфортну перевагу Флори. На останніх хвилинах поєдинку команди ще раз обмінялися голами – надрезультативні 4:2. Флора робить вагому заявку на груповий турнір єврокубка. До слова, цей матч обслуговувала українська бригада арбітрів на чолі з Євгеном Арановським, який показав дві жовті картки – по одній представнику кожної команди.

Всі результати матчів Ліги конференцій 19 серпня можна переглянути тут.

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