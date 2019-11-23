Моурінью пояснив, чому не підійшов до вболівальників Тоттенхема після перемоги над Вест Хемом

Наставник Тоттенхема Жозе Моурінью залишив фанатів "шпор" без аплодисментів подяки.

"Після матчу я не хотів йти до вболівальників, тому що відчув, що не повинен цього робити. Перемогу здобули гравці, а не я. Тому прошу вибачення за те, що не підійшов.

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Я залишився збоку, але я ціную те, що кілька тисяч уболівальників були на трибунах і підтримували команду, насолоджуючись грою і розуміючи все. Зараз вони щасливі настільки сильно, як і ми", – цитує Моурінью офіційний сайт клубу.

Дебютна перемога сеу Жозе біля керма Тоттенхема над Вест Хемом (3:2), дозволила піднятись "шпорам" на 9-ту сходинку АПЛ.

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