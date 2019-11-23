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Моурінью пояснив, чому не підійшов до вболівальників Тоттенхема після перемоги над Вест Хемом

20:46 855 Читать на русском
Моурінью пояснив, чому не підійшов до вболівальників Тоттенхема після перемоги над Вест Хемом
Жозе Моурінью / Фото ФК Тоттенхем

Наставник Тоттенхема Жозе Моурінью залишив фанатів "шпор" без аплодисментів подяки.

74’ Майкл Антоніо
90+7’ Анжело Огбонна
 
Сон Хин Мін 36’
Лукас Моура 43’
Харрі Кейн 50’
36’ Сон Хин Мін
43’ Лукас Моура
50’ Харрі Кейн
74’ Майкл Антоніо
90+7’ Анжело Огбонна

"Після матчу я не хотів йти до вболівальників, тому що відчув, що не повинен цього робити. Перемогу здобули гравці, а не я. Тому прошу вибачення за те, що не підійшов.

Моурінью – про перемогу над Вест Хемом: Тоттенхему пощастило, що я провів так багато років у Прем'єр-лізі

Я залишився збоку, але я ціную те, що кілька тисяч уболівальників були на трибунах і підтримували команду, насолоджуючись грою і розуміючи все. Зараз вони щасливі настільки сильно, як і ми", – цитує Моурінью офіційний сайт клубу.

Дебютна перемога сеу Жозе біля керма Тоттенхема над Вест Хемом (3:2), дозволила піднятись "шпорам" на 9-ту сходинку АПЛ.

Моурінью на чолі Тоттенхема розпочав із перемоги над Ярмоленком і Ко – блідий матч українця і новий лідер "шпор"

blog_ava
Моурінью на чолі Тоттенхема розпочав із перемоги над Ярмоленком і Ко – блідий матч українця і новий лідер "шпор"
17:20
9186
Теги
Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью футбольні фанати Вест Хем - Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем
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