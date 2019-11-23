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Моурінью – про перемогу над Вест Хемом: Тоттенхему пощастило, що я провів так багато років у Прем'єр-лізі

18:43 591 Читать на русском
Моурінью – про перемогу над Вест Хемом: Тоттенхему пощастило, що я провів так багато років у Прем'єр-лізі
Жозе Моурінью / Фото AP

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью має претензії до своїх гравців за мотивами матчу з Вест Хемом (3:2).

74’ Майкл Антоніо
90+7’ Анжело Огбонна
 
Сон Хин Мін 36’
Лукас Моура 43’
Харрі Кейн 50’
36’ Сон Хин Мін
43’ Лукас Моура
50’ Харрі Кейн
74’ Майкл Антоніо
90+7’ Анжело Огбонна

"Я був дуже задоволений до того, як ми пропустили два голи. Ми грали добре, реалізуючи ті речі, які відпрацьовували на тренуваннях. І у нас була можливість зробити рахунок 4:0 і вирішити результат матчу.

Переможний дебют Моурінью у відеоогляді матчу Вест Хем – Тоттенхем – 2:3

Нам пощастило, що я провів так багато років в Прем'єр-лізі. У перерві я сказав гравцям: "Навіть якщо ми будемо вести 3:0 на 85-й хвилині, результат гри ще не вирішений". Зійшлися кілька чинників, в тому числі і емоції від відставки старого тренера, повернення футболістів із збірних, втома, що накопичилася в останні 20 хвилин.

Головне було перемогти, неважливо як. Хлопці задоволені, це те, чого я і хотів.

Задоволений грою Аллі. Я провів трохи часу з ним на тренуваннях, за межами поля, і ми говорили про те, що справжній Аллі повинен повернутися", – цитує Моурінью BBC.

Перемога дозволила Тоттенхему піднятись на 9-ту сходинку турнірної таблиці АПЛ.

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Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем Вест Хем - Тоттенхем Жозе Моурінью Жозе Моурінью Деле Аллі Деле Аллі
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