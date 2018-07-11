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Моурінью: Погба використовував свободу для допомоги Грізманну, а не для дурних дій

09:26 187 Читать на русском
Моурінью: Погба використовував свободу для допомоги Грізманну, а не для дурних дій
Жозе Моурінью / Фото з соцмереж

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью поділився враженнями від матчу 1/2 фіналу ЧС-2018 Франція – Бельгія (1:0).

"Більше ініціативи було у Бельгії, у Франції – більше простору для контратак. Бельгія поїде додому з почуттям, що могла зіграти краще.

Це не торкнеться Азара, він зробив все що міг. Але інші в більшості своїй просто ховалися. Можливо, вони активізувалися в останні 20-25 хвилин, але цього виявилося мало. У них не було гострих моментів.

Франція – Бельгія – 1:0 – відео гола та огляд матчу

А французам далися базові речі – оборона, компактність, стандарти. Вони намагалися контролювати гру, і їм це вдалося. Варан фантастично себе проявив.

Дуже добре грав Погба. Грав зріло. Коли була можливість вийти на гольову позицію, він так і робив. Він використовував свободу не для дурних дій, а для допомоги Грізманну.

В кінцевому рахунку – 1:0, а могла б бути нічия. Я практично відчував, що не буде багато голів. Емоції були сильними, але сам матч не дуже", – цитує Моурінью видання RT.

Моурінью: Сюрпризи на ЧС-2018 були скоріше негативні, ніж позитивні

ЧС 20181/2 фіналу

Франція - Бельгія: Вівторок 10 липня 2018

Франція
Матч завершено
1 : 0
Бельгія
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Франція - Бельгія ЧС 2018 Франція Франція ЧС 2018 - новини 1/2 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018 Жозе Моурінью Жозе Моурінью Чемпіонат світу-2018
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