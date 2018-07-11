Моуринью: Погба использовал свободу для помощи Гризманну, а не для глупых действий

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью поделился впечатлениями от матча 1/2 финала ЧМ-2018 Франция – Бельгия (1:0).

"Больше инициативы было в Бельгии, у Франции – больше пространства для контратак. Бельгия поедет домой с чувством, что могла сыграть лучше.

Это не коснется Азара, он сделал все что мог. Но другие в большинстве своем просто прятались. Возможно, они активизировались в последние 20-25 минут, но этого оказалось мало. У них не было острых моментов.

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А французам дались базовые вещи – оборона, компактность, стандарты. Они пытались контролировать игру, и им это удалось. Варан фантастически себя проявил.

Очень хорошо играл Погба. Играл зрело. Когда была возможность выйти на голевую позицию, он так и делал. Он использовал свободу не для глупых действий, а для помощи Гризманну.

В конечном счете – 1:0, а могла бы быть ничья. Я практически чувствовал, что не будет много голов. Эмоции были сильными, но сам матч не очень", – цитирует Моуринью издание RT.

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