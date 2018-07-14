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Франція – Хорватія: Моурінью назвав фаворита ЧС-2018

22:06 1252 Читать на русском
Франція – Хорватія: Моурінью назвав фаворита ЧС-2018
Жозе Моурінью / Фото AFP

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью розповів, кого вважає фаворитом у фіналі чемпіонату світу-2018 між Францією та Хорватією.

"Франція – фаворит. Але зазвичай говорять, що в фіналі чемпіонату світу немає фаворита і аутсайдера. У фіналі потрібно не грати, а вигравати. Необхідно йти саме з таким настроєм. Упевнений, хорвати підуть туди з подібною думкою.

Додатковий день відпочинку у французів? Цей фактор може позначитися. У Хорватії зараз фантастичне покоління – Лука Модріч, Маріо Манджукіч, Іван Перішіч. У них є всі шанси виграти.

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Думаю, матч буде проходити на рівних. Якщо гра затягнеться, то у хорватів буде менше шансів. Але бойовий дух може допомогти їм узяти гору", – цитує Моурінью видання RT.

Нагадаємо, фінал чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Хорватії відбудеться 15 липня, початок о 18:00.

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ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
до матчу
18
год
:
34
хв
Хорватія
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Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Франція - Хорватія Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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