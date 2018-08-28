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Моурінью має залишитись, – організація фанатів Манчестер Юнайтед підтримала тренера

21:11 212 Читать на русском
Моурінью має залишитись, – організація фанатів Манчестер Юнайтед підтримала тренера
Жозе Моурінью / Фото Reuters

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью заручився підтримкою не лише керівництва клубу, а і вболівальників МЮ.

"Очевидно, Жозе знаходиться під великим тиском, але йому потрібно знайти рішення і зрозуміти, що потрібно робити далі, змусити команду стати за нього горою, як стояли за Фергюсона.

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Як уболівальник, я підтримую команду і підтримую тренера. Протягом сезону є хороші відрізки і погані відрізки. Це, ймовірно, поганий відрізок на початку сезону, але нас чекає довгий шлях попереду.

У футболі жодна команда не має обов'язкового права на перемогу. Манчестер Юнайтед завжди визначав те, що у важкі часи ми багато працювали і грали в стилі нашої команди", – цитує представника Manchester United Supporters Trust Шона Боунса Sky Sports.

Нагадаємо, після поразки від Тоттенхема (0:3), у ЗМІ знову з'явились чутки про відставку головного тренера МЮ Жозе Моурінью.

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Манчестер Юнайтед - Тоттенхем: Понеділок 27 серпня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
0 : 3
Тоттенхем
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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Манчестер Юнайтед - Тоттенхем
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