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Моуринью должен остаться, – организация фанатов Манчестер Юнайтед поддержала тренера

21:11 60 Читати українською
Моуринью должен остаться, – организация фанатов Манчестер Юнайтед поддержала тренера
Жозе Моуринью / Фото Reuters

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью заручился поддержкой не только руководства клуба, а и болельщиков МЮ.

"Очевидно, Жозе находится под большим давлением, но ему нужно найти решение и понять, что нужно делать дальше, заставить команду стать за него горой, как стояли за Фергюсона.

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 0:3 – видео голов и обзор матча

Как болельщик, я поддерживаю команду и поддерживаю тренера. В течение сезона есть хорошие отрезки и плохие отрезки. Это, вероятно, плохой отрезок в начале сезона, но нас ждет долгий путь впереди.

В футболе ни одна команда не имеет обязательного права на победу. Манчестер Юнайтед всегда определял то, что в трудные времена мы много работали и играли в стиле нашей команды", – цитирует представителя Manchester United Supporters Trust Шона Боунса Sky Sports.

Напомним, после поражения от Тоттенхэма (0:3), в СМИ снова появились слухи об отставке главного тренера МЮ Жозе Моуринью.

Руководство Манчестер Юнайтед доверяет Моуринью и не будет увольнять его

Англия3 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: Понедельник 27 августа 2018

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 3
Тоттенхэм
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Теги
Англия Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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