Турецька Суперліга, 36-й тур

Різеспор – Коньяспор – 5:3

Голи: Джокович, 21, Міхалак, 27, Ремі, 68, Самудіо, 74, Демірбаг, 82 (АГ) – Гільєрме, 6, Чікалеші, 12, Кравець, 86

Поєдинок чемпіонату Туреччини між Різеспором та Коньяспором розпочинав зі старту один українець – Микола Морозюк. Його команда в дебюті зустрічі пропустила двічі. У другому взятті воріт наш співвітчизник не встиг заблокувати удар Міхалака. Щоправда, "чорноморський яструб" знищив Коньяспор п'ятьма голами у відповідь.

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Рятувати ситуацію наставник "зелено-білих" довірив Артему Кравцю. Той з'явився на полі на 76-й, а вже через 10 хвилин зумів відзначитись. Подача з флангу від Рахмановича завершилась ефектним ударом головою від українця. Фінальний свисток зафіксував тріумф Морозюка над Кравцем з рахунком 5:3. Микола провів весь матч і отримав середню оцінку за гру від SofaScore (7,1), а Артем – одну з найвищих у своїй команді (7,4).

Різеспор зумів піднятись на 11 сходинку, набравши 42 залікові бали. Коньяспор, який має у своєму активі 41 пункт, опустився на 13 місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

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