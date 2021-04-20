Турецкая Суперлига 36-й тур

Ризеспор – Коньяспор – 5:3

Голы: Джокович, 21, Михалак, 27, Реми, 68, Самудио, 74, Демирбаг, 82 (АГ) – Гильерме, 6, Чикалеши, 12 Кравец, 86

Поединок чемпионата Турции между Ризеспором и Коньяспором начинал со старта один украинец – Николай Морозюк. Его команда в дебюте встречи пропустила дважды. Во втором взятии ворот наш соотечественник не успел заблокировать удар Михалака. Правда, "черноморский ястреб" уничтожил Коньяспор пятью голами в ответ.

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Спасать ситуацию наставник "зелено-белых" доверил Артему Кравцу. Тот появился на поле на 76-й, а уже через 10 минут сумел отличиться. Подача с фланга от Рахмановича завершилась эффектным ударом головой от украинца. Финальный свисток зафиксировал триумф Морозюка над Кравцом со счетом 5:3. Николай провел весь матч и получил среднюю оценку за игру от SofaScore (7,1), а Артем – одну из самых высоких в своей команде (7,4).

Ризеспор сумел подняться на 11 место, набрав 42 зачетных балла. Коньяспор, который имеет в своем активе 41 пункт, опустился на 13 место в турнирной таблице чемпионата Турции.

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