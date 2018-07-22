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Морозюк: Пресинг Бєсєдіна змусив Пятова помилитись

10:36 683 Читать на русском
Морозюк: Пресинг Бєсєдіна змусив Пятова помилитись
Микола Морозюк / Фото ФК Динамо

Півзахисник Динамо Микола Морозюк поділився враженнями після матчу за Суперкубок України проти Шахтаря (1:0).

"У матчі з Шахтарем у нас багато чого виходило, але були і помилки. Є над чим працювати. Тішить, що ми створили достатньо моментів, але реалізацію потрібно покращувати. Десь більше пощастило нам.

Це перша наша гра, коли ми менше володіли м'ячем. Такий стиль у Шахтаря. Але у нас вийшло показати свій футбол.

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Якби Бесєдін не пресингував Пятова, він би не помилився. Це нормально. Футболіст може помилитися в будь-якій ситуації. Головне чекати цього моменту", – цитує Морозюка видання dynamomania.

Нагадаємо, кияни мінімально перемогли донецький Шахтар (1:0) та здобули Суперкубок України.

Шахтар – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Суперкубок України

Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 1
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Суперкубок України Шахтар - Динамо Микола Морозюк Микола Морозюк Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін
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