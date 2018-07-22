Морозюк: Прессинг Беседина заставил Пятова ошибиться

Полузащитник Динамо Николай Морозюк поделился впечатлениями после матча за Суперкубок Украины против Шахтера (1:0).

"В матче с Шахтером у нас многое получалось, но были и ошибки. Есть над чем работать. Радует, что мы создали достаточно моментов, но реализацию нужно улучшать. Где-то больше повезло нам.

Это первая наша игра, когда мы меньше владели мячом. Такой стиль у Шахтера. Но у нас получилось показать свой футбол.

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Если бы Беседин не прессинговал Пятова, он бы не ошибся. Это нормально. Футболист может ошибиться в любой ситуации. Главное ждать этого момента", – цитирует Морозюка издание dynamomania.

Напомним, киевляне минимально победили донецкий Шахтер (1:0) и одержали Суперкубок Украины.

Шахтер – Динамо – 0:1 – видео гола и обзор матча