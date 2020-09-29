"Вдалось поспілкуватися з тренером Динамо і президентом клубу. Є інформація, що всі розмови про відхід Дуелунда не відповідають дійсності. Луческу дуже розраховує на цього гравця.

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У данця було невелике ушкодження, але не дарма тренер включив його в стартовий склад Динамо на матч з Минаєм", – зазначив Циганик у ефірі програми Циганик LIVE.

Зазначимо, контракт Дуелунда з Динамо розрахований до літа 2023 року. В поточному сезоні Міккел провів лише 51 хвилину в складі "біло-синіх". Раніше повідомлялося про інтерес до данця з боку турецьких клубів.

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