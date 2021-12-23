"Хто популярніший — я чи моя колишня дружина Ірина? А чому колишня? Бачиш, як люди відстають від подій.

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У нас з Іриною все супер, все класно, ми разом. Хто популярніший? Спірне питання. У тому напрямку, в якому вона рухалася в Instagram, важко бути непопулярним. Якщо в такому образі бути непопулярною, то… Давай, зайчику, закінчуй. Звісно, ​​у неї велика аудиторія, чоловіча аудиторія.

У мене футбол, все інакше. Але вона теж молодець, стала популярною. Не кожен оцінить і не кожному сподобається. Багато критики, багатьом людям це не заходить, і вони цього не розуміють. Але це вибір кожного. Їй подобається. А щодо популярності... Важко сказати.

Як я ставлюся до її великої чоловічої аудиторії? Нічого поганого, не було такого, щоб я казав категоричне "ні". Якщо людина чимось займається, і їй це подобається, вона це робить заради чогось, і це приносить якийсь успіх — чому ні? Але завжди має бути певна межа, за яку переходити не можна", – розповів Морозюк для SportUA LIVE.

Ще у 2020-му Ірина Морозюк заявила, що розлучається із футболістом. 33-річний півзахисник залишається без клубу після відходу з Різеспора влітку.

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