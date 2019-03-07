Мораєс: Грати з Карпатами завжди важко – Швед володіє чудовими атакувальними навичками

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс поділився очікуваннями від матчу 21-го туру УПЛ проти Шахтаря.

"Карпати – це сильний суперник, з ними завжди важко. Думаю, львів'яни будуть чекати на наші помилки, щоб провести швидкі контратаки.

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Швед? В Україні багато молодих футболістів з великим потенціалом, і Швед – один з них. У нього чудові атакувальні навички, відзначу і хороший удар.

Перемога в бомбардирській гонці? Я зацікавлений тільки в тому, щоб допомогти команді перемогти в чемпіонаті. Це моя головна мета і мотивація! А про те, скільки м'ячів я повинен забити, не думаю", – цитує Мораєса офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, поєдинок 21-го туру УПЛ Шахтар – Карпати відбудеться 10 березня, початок о 17:00.

В поточному сезоні УПЛ Мораєс провів 19 матчів, в яких відзначився 15-ма голами та 7-ма асистами.

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