Кобін: Швед може забити Шахтарю, але "гірники" все одно переможуть Карпати

Екс-захисник Шахтаря та Карпат Василь Кобін поділився очікуваннями від поєдинку 21-го туру УПЛ між своїми колишніми командами.

"Я думаю, що Шахтар переможе, тому що команда у них більш зіграна і збалансована. Плюс, Шахтарю не можна втрачати очки. Зараз вже пішли матчі за чемпіонство. Я не думаю, що Шахтар хоче ближче підпустити до себе Динамо.

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Швед показує яскраву гру, в нього нестандартне мислення. Він може забити Шахтарю, але забиті голи не зараховуються в турнірну таблицю, вони не конвертуються в очки. Якщо Карпати програють Шахтарю з рахунком 3:1 або 3:2, або 4:1 в таблицю очки все одно не зарахуються. У Мар'яна будуть шанси забити, тому що він зараз набрав гарну форму. Також у нього є стимул – поїхати в Селтік, перебуваючи у хорошій формі. Я думаю, що шанси у нього, звичайно, будуть.

Чи дожене Швед Мораєса в бомбардирській гонці? Напевно ні. На мою думку, краще грати в першій шістці, тому що команди там більше атакують, вони більш майстровиті, ніж у другій шістці, де команди більше думають про оборону. Я думаю, що Мораєс заб'є ще голів 10 у верхній шістці", – цитує Кобіна XSPORT.

Нагадаємо, поєдинок 21-го туру УПЛ Шахтар – Карпати відбудеться 10 березня, початок о 17:00.

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