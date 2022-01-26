Іспанець, який виступає за Ювентус на правах оренди, може дограти сезон у футболці "синьо-гранатових".

Раніше Массіміліано Аллегрі заблокував достроковий відхід 29-річного іспанця, мотивуючи це необхідністю пошуку заміни. Але Ювентус перебуває за крок від підписання Душана Влаховіча, тому Мората вже не дуже й потрібен.

Ювентус близький до підписання Влаховіча – найкращий бомбардир Серії А спричинить ефект доміно

Відповідно, шанси на перехід Альваро в Барселону суттєво зросли. Туринці після купівлі Влаховіча навряд чи триматимуть Морату всіма силами і можуть перервати оренду достроково. Атлетіко, який володіє правами на форварда збірної Іспанії, вже дав згоду на його перехід в Барселону. В останні дні зимового трансферного вікна нападник все ще може перебратися в каталонський клуб. Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

У сезоні 2021/22 Мората зіграв 29 матчів. Забив 8 голів і 5 разів асистував партнерам.

Динамо має негайно відпустити 4 українців, Шахтар – 3: піти заради кар'єри і збірної