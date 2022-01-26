Испанец, выступающий за Ювентус на правах аренды, может доиграть сезон в футболке "сине-гранатовых".

Ранее Массимилиано Аллегри заблокировал досрочный уход 29-летнего испанца, мотивируя это необходимостью поиска замены. Но Ювентус находится в шаге от подписания Душана Влаховича, поэтому Мората уже не очень-то и нужен.

Ювентус близок к подписанию Влаховича – лучший бомбардир Серии А вызовет эффект домино

Соответственно шансы на переход Альваро в Барселону существенно выросли. Туринцы после покупки Влаховича вряд ли будут держать Морату всеми силами и могут прервать аренду досрочно. Атлетико, владеющий правами на форварда сборной Испании, уже дал согласие на его переход в Барселону. В последние дни зимнего трансферного окна нападающий все еще может перебраться в каталонский клуб. Об этом сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

В сезоне 2021/22 Мората сыграл 29 матчей. Забил 8 голов и 5 раз ассистировал партнерам.

Динамо має негайно відпустити 4 українців, Шахтар – 3: піти заради кар'єри і збірної