Одразу дві наші співвітчизниці судитимуть поєдинок континентальної першості.

Українська арбітриня Катерина Монзуль буде головним рефері матчу першого туру групового раунду жіночого Євро-2022 у квартеті В між Іспанією та Фінляндією, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Однією з її помічниць стане ще одна українка – Марина Стрілецька. Також до суддівської бригади увійдуть полька Пауліна Барановська (асистент арбітра), македонка Івана Пройковська (четвертий арбітр) та італійці Паоло Валері й Мауріціо Маріані (арбітри системи VAR).

До слова, поєдинок відбудеться 8 липня в англійському Мілтон-Кінсі. Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.

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