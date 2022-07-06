Сразу две наши соотечественницы будут судить поединок континентального первенства.

Украинский арбитр Екатерина Монзуль будет главным рефери матча первого тура группового раунда женского Евро-2022 в квартете В между Испанией и Финляндией, сообщает официальный сайт УАФ.

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Одной из ее помощниц станет еще одна украинка – Марина Стрелецкая. Также в судейскую бригаду войдут полька Паулина Барановская (ассистент арбитра), македонка Ивана Пройковская (четвертый арбитр) и итальянцы Паоло Валери и Маурицио Мариани (арбитры системы VAR).

К слову, поединок состоится 8 июля в английском Милтон-Кинсе. Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.

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