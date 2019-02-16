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Верратті курить, п'є та розважається, але в той же час грає неймовірно, – журналіст

14:07 1274 Читать на русском
Верратті курить, п'є та розважається, але в той же час грає неймовірно, – журналіст
Марко Верратті / ФК ПСЖ

Французький журналіст Жюльєн Лорен розповів про спосіб життя одного з лідерів ПСЖ Марко Верратті.

"Марко Верратті курить, п'є та відвідує вечірки практично щодня. Минулого тижня від розважався до 6-ї години ранку на дні народженні Неймара.

Враховуючи його спосіб життя, гра Верратті в матчі Манчестер Юнайтед – ПСЖ була просто неймовірною. Саме він став найкращим гравцем матчу, хоча за останній місяць вийшов на поле лише одного разу.

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Це дивовижно – перебуваючи не у найкращій формі, так зіграти в топ-матчі Ліги чемпіонів. Вміння поєднувати свій спосіб життя з такою неймовірною грою варте відзнаки.

Якби Верратті вів такий же спосіб життя, як Кріштіану Роналду, то я не можу уявити, якого рівня міг би досягти", – розповів Лорен в ефірі BBC Radio 5.

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Манчестер Юнайтед - ПСЖ: Вівторок 12 лютого 2019

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
0 : 2
ПСЖ
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